Bricolage: Kingfisher mise sur la proximité avec des magasins plus petits

Paris (awp/afp) - Des magasins plus petits, en centre-ville: le géant du bricolage Kingfisher, connu pour ses marques Castorama et Brico Dépôt, développe une nouvelle offre de proximité parallèlement à ses ouvertures de grandes surfaces, afin de mieux répondre aux besoins des bricoleurs urbains.

L'an dernier, la pandémie de Covid-19 a continué de doper l'activité du groupe britannique, qui a publié mardi un chiffre d'affaires de 13,18 milliards de livres pour son exercice 2021/22 (clos fin janvier), en hausse de 6,8% sur un an. Son bénéfice net a atteint 843 millions de livres (+42,3%).

"La crise du Covid a établi des tendances sur le long terme qui soutiennent notre industrie", notamment "l'importance redonnée à la maison, le télétravail et le développement d'une nouvelle génération d'adeptes du +Do it yourself+", c'est-à-dire les activités et le bricolage à faire soi-même, résume Kingfisher dans un communiqué.

Au 31 janvier, le groupe totalisait 1.474 points de vente. Au Royaume-Uni, il détient 790 magasins Screwfix (enseigne dédiée surtout aux professionnels) et 312 magasins B&Q (pour les bricoleurs et jardiniers amateurs). En France, son deuxième marché, il s'appuie sur 123 Brico Dépôt et 93 Castorama. Son réseau compte également 90 magasins Castorama en Pologne, 31 magasins Brico Dépôt en Espagne et au Portugal, et 35 magasins Brico Dépôt en Roumanie.

S'il est "attentif à une incertitude macroéconomique et géopolitique qui s'est accrue depuis le début de l'année", le groupe se dit "confiant" envers le fait que sa stratégie, ses investissements et la bonne santé du marché du bricolage apporteront "une accélération de la croissance des ventes, du profit et de flux de trésorerie".

L'an dernier, 18% des ventes du groupe ont été réalisées en ligne, soit un bond de 171% en deux ans.

Parallèlement à cette tendance, Kingfisher continue de "croire que le magasin n'est pas mort, loin de là, mais il faut savoir opérer sur des plus petites surfaces", a répondu à l'AFP le directeur général du groupe, Thierry Garnier, lors d'une conférence téléphonique.

Un savoir-faire nouveau

"On a déjà 27 magasins en test, dont les mini-Castorama à Lille et Paris, on est très satisfaits des premières tendances. On croit que dans le futur et dans tous les pays, on aura besoin de plus petits magasins, plus près des centres-villes. C'est un savoir-faire nouveau pour nous, il faut compacter les assortiments, voir comment on vend des cuisines dans des plus petites surfaces", a-t-il détaillé.

Ces 27 points de vente dits "compacts" - moins de 2.000 mètres carrés - situés en France, au Royaume-Uni et en Pologne, sont un "concept-clé pour continuer de gagner des parts de marché dans les zones urbaines" et sont situés à l'intérieur de supermarchés, dans des zones commerciales ou dans les artères principales de grandes villes.

"En parallèle, on envisage de réduire la surface de quelques sites. C'est un plan sur dix ans, il n'y a pas d'urgence car ce ne sont pas des magasins qui perdent de l'argent, mais ils seront plus efficaces sur la durée avec un peu moins d'espace", a ajouté M. Garnier.

Jusqu'à 40 très grandes surfaces de bricolage (plus de 8.000 mètres carrés) en France et au Royaume-Uni vont ainsi voir leur taille réduite, l'espace libéré pouvant servir aux opérations d'e-commerce par exemple. "Entre 3 et 4%" de l'espace total dédié aux ventes de Castorama France et de B&Q seront concernés.

L'an dernier, cette réduction de surface a visé deux Castorama en France et trois magasins britanniques B&Q: ces derniers "ont enregistré des performances au-delà de nos attentes", avec une "rentabilité améliorée", met en avant Kingfisher.

En 2022, "on continuera à faire des tests sur des petits formats un peu partout", a précisé M. Garnier, qui signale que le groupe envisage également d'ouvrir "plus de 80 magasins Screwfix" ainsi que les tout premiers points de vente de cette enseigne en France au second semestre. "En Pologne", a-t-il indiqué, "on a ouvert sept magasins l'an dernier, et on en ouvrira plus en 2022".

afp/rp