Kingfisher : 3,3 milliards de livres sterling de CA

Kingfisher communique aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre 23-24.



La société fait état d'un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de livres sterling, (+0,8%, publié et de -2,0% à taux de change constant).



La croissance des ventes à périmètre constant est de -3,3% incluant un impact calendaire de -0,5%.



Thierry Garnier, directeur général, a déclaré : 'Nous sommes confiants dans notre capacité à assurer une croissance supérieure à celle de nos marchés, une forte génération de liquidités et un meilleur rendement pour les actionnaires à moyen terme.'



Les prévisions pour 2024 restent inchangées. A l'aise avec les attentes du consensus côté vente, la société prévoit un bénéfice net avant impôt ajusté de 634 M£ pour l'exercice 23/24 'et pour le premier semestre, nous prévoyons un bénéfice net avant impôt ajusté d'environ 350M£'.



Comme indiqué en mars, Kingfisher a l'intention d'annoncer un nouveau programme de rachat d'actions après l'achèvement du programme existant cette année.



