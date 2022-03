Kingfisher : La valeur du jour en Europe Kingfisher rate le consensus, mais la crise ukrainienne ne semble pas l'affecter

Kingfisher chute de 3,9% à 280 pence à Londres, après la publications de résultats annuels légèrement sous les attentes. Le résultat ajusté avant impôt pour l'exercice 2021-2022 (clos fin janvier 2022) du groupe de magasins de bricolage ressort ainsi à 949 millions de livres sterling (+20,9%), alors que le consensus Visible Alpha anticipait 954 millions. La marge s'est établie à 7,2%, soit 10 points de base en-dessous des attentes des analystes. Le résultat opérationnel ajusté s'élève quant à lui à 1,148 milliard de livres (+14,5%), contre un consensus de 1,16 milliard.



Les ventes du groupe britannique ont progressé de 9,9% en comparable à 13,183 milliards d'euros, pour des prévisions de 13,147 milliards. Sur deux ans, le chiffre d'affaires a progressé de 18,1% en comparable, dont +13,4% au dernier trimestre. Les ventes en ligne ont pour leur part augmenté de 5,3% sur un an (+171% sur deux ans) et ont représenté 18% de l'activité, contre 8% sur l'exercice précédent.



En France, le groupe a enregistré une croissance de 9% (+9,3% à surface comparable) à 4,498 milliards de livres sterling, le chiffre d'affaires sur deux ans s'inscrivant en progression de 14,8% à surface comparable. Il a été porté par une demande forte dans les catégories jardin et aménagement extérieur, cuisine, bâti et menuiserie. Le chiffre d'affaires de l'enseigne Castorama est ressorti à 2,296 milliards de livres (+7,2% à surface comparable), alors que celui de Brico Dépôt a progressé de 11,6% à 2,2 milliards.



Concernant l'exercice 2022-2023, Kingfisher s'est dit "confortable avec le consensus des analystes", qui anticipe un résultat ajusté avant impôt de 769 millions de livres. Sur les premières semaines de l'exercice (du 30 janvier au 19 mars 2022), le chiffre d'affaires à surface comparable ressort en baisse de 8,1% sur un an, mais en progression de 16% sur deux.



Enfin, à propos de la crise ukrainienne, le groupe affirme ne plus avoir d'exposition à l'Ukraine, la Russie ou la Biélorussie depuis la vente en 2020 de Castorama Russie à Maxidom, une entreprise russe d'amélioration de la maison. Qui plus est, il n'a constaté à ce jour aucune incidence du conflit sur sa chaîne d'approvisionnement.