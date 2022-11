Kingfisher : La valeur du jour en Europe - Kingfisher soutenu par une forte demande liée aux produits énergétiques

Kingfisher cède 1,28% à 249,60 pence à la Bourse londonienne. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 1,7% à taux de change constant pour atteindre 3,3 milliards de livres (3,84 milliards d'euros) au titre du troisième trimestre clos le 31octobre, les analystes anticipaient un chiffre de l'ordre de 3,2 milliards de livres.



Cette performance s'explique notamment par la forte demande de produits à haute efficacité énergétique alors que les consommateurs cherchent à réduire leurs factures d'énergie.



La vigueur de l'activité en Pologne (+10,5% à changes constants) a plus que compensé la morosité des ventes en France (+0,6%).



"Même si le contexte de marché reste difficile, les ventes de produits de bricolage continuent d'être soutenues par les nouvelles tendances du secteur, telles que le travail à domicile et une nette augmentation des investissements des clients dans les économies d'énergie et l'efficacité énergétique", a déclaré le directeur général Thierry Garnier.

Côté perspectives, Kingfisher, qui a récemment ouvert un magasin 'Screwfix' en France avec l'objectif de développer cette marque, a confirmé ses prévisions d'un bénéfice ajusté avant impôt de 730 à 760 millions de livres pour l'exercice se terminant fin janvier 2023.