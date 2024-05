Kingfisher plc est le 1er distributeur européen d'articles de bricolage et le n° 3 mondial. A fin janvier 2023, le groupe dispose d'un réseau de 1 572 magasins implantés au Royaume Uni et en Irlande (n° 1 britannique ; 1 188 ; enseignes B&Q et Screwfix), en France (n° 1 français ; 218, dont 123 sous enseigne Brico Dépôt et 95 sous enseigne Castorama), en Pologne (n° 1 polonais ; 97 ; Castorama), en Roumanie (33 ; Brico Dépôt), en Espagne (n° 2 espagnol ; 31 ; Brico Dépôt) et au Portugal (5 ; Brico Dépôt). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni et Irlande (47,5%), France (34,1%), Pologne (13,3%) et autres (5,1%).

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage