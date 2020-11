Kingfisher rachète la plateforme de services NeedHelp

Paris (awp/afp) - Le groupe britannique de bricolage Kingfisher a annoncé mercredi être devenu l'actionnaire majoritaire de la plateforme NeedHelp, qui met en relation des clients avec des artisans ou des particuliers pour réaliser leurs travaux, un investissement qui s'élève à 10 millions d'euros (10,9 millions de francs suisses).

Kingfisher, propriétaire en France des enseignes Castorama et Brico Dépôt, précise dans un communiqué détenir 80% du capital de la start-up française, tandis que son fondateur, Guillaume de Kergariou, conserve 20% des parts.

La plateforme NeedHelp permet, "en ligne ou directement en magasin", de mettre en relation des clients ayant besoin d'aide pour réaliser leurs travaux avec des experts du bricolage, artisans professionnels ou simples particuliers.

"Avec cette opération, Kingfisher étend son offre de service et accélère sa transformation digitale. Cette prise de participation est un pas en avant significatif dans la concrétisation d'une des priorités majeures de la nouvelle stratégie du groupe, +Powered by Kingfisher+, qui vise à proposer une expérience-client résolument tournée vers le mobile et les services", est-il indiqué.

Fondée en 2014, NeedHelp est présente majoritairement en France, mais également en Suisse, Allemagne, Belgique, Autriche et Pays-Bas. La plateforme "propose déjà ses services aux clients de plus de 500 magasins, incluant notamment les enseignes Castorama et Brico Dépôt du groupe Kingfisher en France", détaille le communiqué.

"Les plateformes de services en ligne ont un rôle clef à jouer dans la définition du futur de notre secteur. Pour toujours mieux servir nos clients, nous devons être résolument tournés vers le digital et développer les services que nous leur proposons, tout en continuant à nous appuyer sur l'actif que constituent nos magasins", a commenté Thierry Garnier, directeur général de Kingfisher, cité dans le communiqué.

"Dans les mois à venir, nous allons rapidement développer l'activité de NeedHelp au Royaume-Uni et en Pologne en capitalisant sur notre large réseau de magasins et sur les différentes identités de nos enseignes, qui s'adressent aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels", a-t-il indiqué.

afp/fr