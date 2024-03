Kingfisher : recul d'un quart des profits annuels

Kingfisher cède 1% à Londres après la publication, au titre de son exercice (clos fin janvier), d'un BPA ajusté en baisse de 26,4% à 21,9 pence, ainsi que d'un profit avant impôt ajusté en recul de 25,1% à 568 millions de livres sterling, en ligne avec ses objectifs.



A près de 13 milliards de livres, le chiffre d'affaires a diminué de 3,1% en données comparables, avec une évolution positive au Royaume-Uni et en Irlande, mais des ventes en France et en Pologne impactées par un contexte de consommation plus difficile.



Le distributeur d'articles de bricolage, exploitant des enseignes B&Q, Screwfix et Castorama, rappelle avoir entamé un programme de rachats d'actions de 300 millions de livres et va proposer un dividende stable à 12,40 pence par action pour l'exercice écoulé.



A ce stade du premier trimestre comptable, Kingfisher fait part d'un repli de 2,3% de ses ventes en données comparables. Pour l'ensemble de l'exercice qui commence, il anticipe un profit avant impôt ajusté entre environ 490 et 550 millions de livres.



