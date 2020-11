Kinhfisher : les ventes progressent de 17,6% au 3e trimestre

19/11/2020 | 10:51

Kingfisher présente aujourd'hui ses chiffres de vente concernant le 3e trimestre de l'exercice 2020/2021, s'étant achevé le 31 octobre.



Les ventes du groupe se sont élevées à 3,46 milliards de livres sterling, soit une progression de 17,2% par rapport à la même période un an plus tôt (17,6% à taux de change constant).



Le chiffre d'affaires du e-commerce du groupe progresse de 153% au 3e trimestre, et représente désormais 17% du chiffre d'affaires total du groupe, contre 8% un an plus tôt.



'Nous sommes convaincus que les actions stratégiques et opérationnelles que nous avons prises vont nous aider à construire une base solide pour une croissance à long terme', indique Kingfisher.





