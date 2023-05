L'enseigne de bricolage Kingfisher déclare que le temps pluvieux au Royaume-Uni et en France nuit à ses ventes

Le détaillant britannique de produits de bricolage Kingfisher a accusé le temps pluvieux d'être à l'origine de la baisse des ventes d'articles tels que les meubles de jardin et les barbecues en Grande-Bretagne et en France, mais a déclaré que l'amélioration des tendances en avril lui permettait d'être confiant quant à la réalisation de ses prévisions.

Le chiffre d'affaires des trois mois précédant la fin du mois d'avril s'est élevé à 3,3 milliards de livres (4,16 milliards de dollars), soit une baisse de 3,3 % à périmètre constant. Kingfisher a déclaré que les catégories saisonnières, c'est-à-dire celles qui sont affectées par les conditions météorologiques, étaient en baisse de 11 % au cours de la période.

"Nous avons toutefois constaté une amélioration de la situation commerciale depuis le début du mois d'avril, et nous prévoyons une libération de la demande refoulée à mesure que le temps continue de s'améliorer", a déclaré Thierry Garnier, directeur général, dans un communiqué publié mercredi.

Kingfisher, qui possède B&Q et Screwfix en Grande-Bretagne et Castorama et Brico Depot en France, a déclaré qu'il était à l'aise avec les attentes du marché concernant son bénéfice avant impôts ajusté pour l'ensemble de l'année, qui devrait s'élever à 634 millions de livres, ce qui représente une baisse de 16 % par rapport au résultat de l'année dernière.

Les bénéfices du groupe ont grimpé en flèche pendant la pandémie, lorsque les personnes bloquées chez elles, avec peu d'options de loisirs et incapables de voyager, ont dépensé plus d'argent pour des produits pour leur maison et des projets d'amélioration de l'habitat.

Mais depuis 2022, l'inflation élevée, les factures d'énergie élevées et la hausse des taux d'intérêt ont pesé sur les dépenses de consommation sur les marchés britannique et européen.

Kingfisher a déclaré qu'il s'attendait à une baisse de l'inflation des coûts au cours du second semestre de cette année, grâce à la diminution des prix des matières premières et des frais de transport. (1 $ = 0,7923 livre) (Reportage de Sarah Young à Londres et de Yadarisa Shabong à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Kate Holton)