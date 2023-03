La chaîne de magasins de bricolage Kingfisher cible les opportunités de profit liées aux données

Les ventes en ligne du groupe, qui possède B&Q et Screwfix en Grande-Bretagne, Castorama et Brico Depot en France et sur d'autres marchés, ont augmenté de 146 % par rapport à 2019, avant la pandémie de COVID-19.

Au cours de l'exercice 2022-23 de Kingfisher, ils représenteront 16,3 % des ventes totales du groupe, soit le double du niveau de 2019.

Le PDG Thierry Garnier a déclaré aux journalistes que l'objectif du groupe était que le commerce électronique contribue à 25 % des ventes.

"Sur l'ensemble de nos points de contact avec le commerce électronique, nous recevons désormais plus d'un milliard de visites de clients par an. Par conséquent, nous voyons aussi beaucoup plus d'opportunités dans les données", a-t-il déclaré aux journalistes.

"L'exploitation des données nous aidera à fidéliser nos clients et à leur offrir des expériences plus personnalisées, mais elle propose également une nouvelle opportunité de profit en améliorant nos prix et nos promotions ou en vendant de la publicité aux marques sur notre site et nos applis de commerce électronique."

Garnier s'est exprimé après que Kingfisher a présenté ses résultats pour 2022-23.