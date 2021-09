Le groupe, qui possède B&Q et Screwfix au Royaume-Uni, ainsi que Castorama et Brico Depot en France et sur d'autres marchés, a réalisé un bénéfice avant impôt ajusté de 669 millions de livres (914,3 millions de dollars) pour le semestre clos le 31 juillet, ce qui est supérieur aux prévisions de 645 à 660 millions de livres et supérieur aux 415 millions de livres de la même période l'année dernière.

(1 dollar = 0,7317 livre)