Le groupe, qui possède B&Q et Screwfix au Royaume-Uni et Castorama et Brico Depot en France et sur d'autres marchés, a déclaré mardi avoir réalisé un bénéfice ajusté avant impôts de 949 millions de livres (1,25 milliard de dollars) au cours de l'exercice clos le 31 janvier - en ligne avec les prévisions des analystes et en hausse par rapport aux 786 millions de livres de 2020-21.

(1 $ = 0,7618 livre)