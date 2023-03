Le bénéfice net annuel de Kingfisher en repli de 44%

Paris (awp/afp) - Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher a annoncé mardi un bénéfice net annuel en recul de 44%, à 471 millions de livres (536 millions de francs suisses), après deux exercices dopés par la pandémie.

Lors de son exercice clos fin janvier, Kingfisher a réalisé un chiffre d'affaires de 13,05 milliards de livres, en légère baisse de 0,9% sur un an, selon un communiqué.

Les ventes du groupe ont baissé de 11,9% en France, à 195 millions de livres, tandis qu'elles ont progressé de 9,4% en Pologne, à 148 millions.

La "performance annuelle est en ligne avec nos attentes et nos objectifs", malgré "une base de comparaison élevée par rapport à l'an dernier en lien avec une forte demande pour les produits destinés à améliorer le foyer", résume le groupe.

L'épidémie de Covid-19 et les différents confinements avaient dynamisé pendant deux ans l'activité du groupe, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, grâce à l'importance redonnée à la maison, au bricolage et au jardinage.

"Dans l'ensemble des pays où nous sommes présents, nos ventes se sont montrées résilientes, aussi bien sur le marché du +faire soi-même+ que sur celui du +Faire-Faire+ (professionnels), avec une progression du chiffre d'affaires de 15,6% à surface comparable par rapport au niveau d'avant la pandémie", met en avant Thierry Garnier, directeur général du groupe.

"Nous avons continué d'offrir un excellent positionnement prix à nos clients dans cette période difficile pour les finances des ménages, tout en gérant efficacement les pressions sur nos coûts", relève M. Garnier.

Le groupe met également en avant la progression de 146% de ses ventes en ligne au cours des trois dernières années.

Il indique qu'un "nombre record" de 82 magasins Screwfix - enseigne dédiée aux professionnels - ont ouvert l'an dernier au Royaume-Uni et en Irlande et que "jusqu'à 60 nouveaux magasins sont prévus en 2023/24". En France, où 5 magasins Screwfix ont été récemment ouverts, "nous prévoyons jusqu'à 25 nouvelles ouvertures cette année", détaille M. Garnier.

Kingfisher se dit également "bien positionné pour naviguer" lors de son exercice 2023/2024. "Nous sommes confiants à la fois dans la croissance de notre secteur d'activité et, grâce à notre stratégie, dans notre capacité à croître plus rapidement que nos marchés", résume M. Garnier.

A moyen terme, les "priorités" du groupe "se concentrent sur la croissance, la génération de cash et des retours plus élevés pour nos actionnaires": il table notamment sur une génération de flux de trésorerie libre "entre 400 et 500 millions de livres en 2024/25, puis supérieure à 500 millions chaque année à partir de l'exercice 2025/26".

