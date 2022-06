Les valeurs de détail européennes en baisse suite au dernier avertissement de Target

Target a déclaré qu'il devrait proposer des remises plus importantes et réduire le stockage d'articles discrétionnaires, car l'inflation réduit les dépenses, ce qui s'ajoute aux perspectives moroses de la consommation mondiale.

L'indice européen des actions du commerce de détail est tombé à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine et était en baisse de 2,9 % à 1229 GMT.

La chute des actions du commerce de détail européen a pesé sur le marché plus large, l'indice de référence étendant ses pertes pour se retrouver en baisse de 0,7 % sur la journée.

Avec les dernières données montrant une inflation globale des prix à la consommation de 8,3 % aux États-Unis, de 9 % en Grande-Bretagne et de 8,1 % dans les 19 pays de la zone euro, les perspectives de dépenses des consommateurs sont sombres.

En Grande-Bretagne, les actions du secteur de la vente au détail avaient déjà été marquées par les données du secteur montrant que les acheteurs ont réduit leurs dépenses en mai de la manière la plus importante depuis que le pays a été mis en quarantaine par le coronavirus au début de 2021.

Les actions du détaillant britannique de vêtements et de produits alimentaires Marks & Spencer ont baissé de 3,8 %, celles du détaillant de vêtements Next de 2,8 %, celles du détaillant de produits de bricolage Kingfisher de 4,2 % et celles du groupe de supermarchés Tesco de 1,4 %.