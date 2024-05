(Alliance News) - Kingfisher PLC a maintenu mardi ses prévisions annuelles, malgré une légère baisse des ventes au premier trimestre, la croissance au Royaume-Uni et en Irlande ayant été compensée par un résultat plus faible en France.

Au cours des trois mois se terminant le 30 avril, le détaillant de bricolage basé à Londres a déclaré que les ventes du groupe ont baissé de 0,3 % à 3,26 milliards de livres sterling en glissement annuel, contre 3,27 milliards de livres sterling l'année précédente. À taux de change constant, les ventes ont toutefois augmenté de 0,3 %.

Au Royaume-Uni et en Irlande, les ventes ont augmenté de 2,6 % pour atteindre 1,63 milliard de livres sterling. Kingfisher a souligné les gains de parts de marché de B&Q, soutenus par de fortes ventes de commerce électronique et de TradePoint, ainsi que les gains de parts de marché et les ventes positives à périmètre constant de Screwfix.

En France, cependant, les ventes ont baissé de 8,1 % pour atteindre 1,03 milliard de livres sterling, bien que Kingfisher ait déclaré que cela correspondait à ses attentes. L'entreprise a déclaré que Castorama et Brico Depot avaient réalisé des performances globalement conformes à la faiblesse du marché.

Dans l'ensemble, Kingfisher a noté que la plus forte croissance des ventes à périmètre constant, soit 1,9 %, provenait des articles saisonniers, malgré les conditions météorologiques défavorables du mois d'avril. Ces articles représentent 19 % des ventes totales.

Les ventes d'articles à prix élevé, qui représentent 15 % des ventes, ont chuté de 6,3 % à données comparables. Les ventes d'articles de base, qui génèrent la majeure partie du chiffre d'affaires de Kingfisher, ont diminué de 0,3 % en données comparables.

Jusqu'à présent, au deuxième trimestre, les ventes sont en baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente, en données comparables. Néanmoins, l'entreprise s'attend toujours à un bénéfice avant impôt ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 490 millions et 550 millions de livres sterling, ce qui représenterait une baisse d'au moins 3,2 % par rapport aux 568 millions de livres sterling de l'exercice 2024 clôturé le 31 janvier. Elle s'attend à un flux de trésorerie disponible de 350 millions à 410 millions de livres sterling, soit une baisse d'au moins 20 % par rapport aux 514 millions de livres sterling.

En ce qui concerne les perspectives générales du marché pour 2024, Kingfisher a déclaré qu'il restait "prudent en raison du décalage entre la demande de logement et la demande d'amélioration de l'habitat".

Le directeur général Thierry Garnier a déclaré : "Le chiffre d'affaires du premier trimestre est conforme à nos attentes. Nous avons constaté une résistance continue dans nos catégories principales, bien que les ventes de produits de grande consommation aient été faibles, reflétant le marché dans son ensemble, comme prévu."

"Nous continuons à mener nos priorités stratégiques à un rythme soutenu et restons concentrés sur la croissance de nos parts de marché. Nos ventes en ligne ont augmenté de 12,7 % et nous avons étendu avec succès notre modèle de place de marché à la France. Nous avons poursuivi l'expansion de Screwfix en France et fait progresser nos initiatives en matière de données, d'IA et de médias de vente au détail."

Il a déclaré que l'entreprise restait "concentrée" sur la réalisation de gains de productivité et le maintien d'un contrôle rigoureux des coûts et des stocks.

"En France, nous poursuivons notre plan d'amélioration de la performance, après avoir achevé avec succès notre simplification structurelle et assuré la transition vers un nouveau leadership chez Castorama", a-t-il ajouté.

Les actions de Kingfisher ont baissé de 0,7 % à 262,34 pence à Londres mardi matin.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.