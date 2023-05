Les ventes de Kingfisher en légère hausse, objectifs maintenus

Paris (awp/afp) - Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher, propriétaire en France de Castorama et Brico Dépôt, a vu ses ventes progresser de 0,8% au premier trimestre et a confirmé anticiper une baisse de son bénéfice net annuel.

Le propriétaire des marques Castorama, Brico Dépôt, B&Q et Screwfix - qui compte un peu plus de 1500 magasins principalement situés au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Pologne - a engrangé 3,67 milliards de livres sterling (3,67 milliards de francs suisses) de chiffre d'affaires lors de son premier trimestre clos le 30 avril, selon un communiqué publié mercredi.

"Les ventes de nos catégories +coeur d'activité+ et catégories +projet+, qui représentent plus de 80% de nos ventes, continuent de se montrer résilientes", a commenté le directeur général du groupe Thierry Garnier, cité dans le communiqué.

Au Royaume-Uni et en France, la météo "exceptionnellement mauvaise du printemps a impacté les ventes des catégories saisonnières sur le trimestre, et plus particulièrement celles des produits des catégories jardin et aménagement extérieur", avec une baisse du chiffre d'affaires (en surface comparable) de 11,3% sur ces produits, est-il précisé.

"Nous avons cependant observé une amélioration de l'activité depuis début avril et nous anticipons un effet de rattrapage d'une partie de la demande avec l'amélioration des conditions météo. Notre stock reste sain et, dans l'ensemble, diminue, conformément à nos attentes", a encore indiqué M. Garnier.

Il a souligné que l'enseigne "continue d'ouvrir des magasins au Royaume-Uni, en Irlande et en France" et mis en avant "la progression des ventes en ligne en hausse de 4,7%" sur le trimestre.

"Avec la poursuite de la détente des prix des matières premières et des coûts de transport, nous nous attendons à une inflation moindre sur nos achats de marchandises au second semestre", a également déclaré le directeur général de Kingfisher.

Le groupe indique "maintenir" ses objectifs pour l'exercice en cours: en mars, en annonçant une baisse de 44% de son bénéfice net pour l'exercice 2022-23, il avait indiqué anticiper un nouveau repli de son résultat net pour 2023/24 en raison de l'incertitude autour des achats des consommateurs et de la hausse des coûts.

Il reprend ainsi à son compte un "consensus d'analystes" qui table sur un résultat ajusté avant impôt de 634 millions de livres pour l'exercice en cours, contre 758 millions lors du précédent.

