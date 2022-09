Kingfisher possède également Screwfix en Grande-Bretagne et Castorama et Brico Depot en France et sur d'autres marchés.

Le directeur général Thierry Garnier a déclaré aux journalistes que dans l'ensemble du groupe, les ventes de produits d'isolation avaient augmenté de 32 % par rapport à 2021 et de 70 % par rapport à 2019.

Il s'exprimait après que Kingfisher ait publié ses résultats semestriels.