KINGNET NETWORK CO., LTD, anciennement TAIYA SHOES CO., LTD, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche, le développement et l'exploitation de jeux en réseau, ainsi que dans la distribution de produits d'application mobiles. La société exerce ses activités par le biais de quatre segments, à savoir la distribution de produits d'application, la distribution de jeux, les jeux Web et les jeux en réseau mobiles. La société est également engagée dans le développement, le transfert, la consultation de technologies informatiques, la distribution de produits logiciels et matériels informatiques, ainsi que l'importation et l'exportation de biens et de technologies. Elle distribue ses produits principalement sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Chaussures