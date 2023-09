Kings Arms Yard VCT PLC - investit dans des "entreprises à forte croissance dans divers secteurs" - La valeur nette d'inventaire à la fin du semestre au 30 juin a baissé de 7,8 % pour atteindre 21,28 pence par action, contre 23,07 pence 12 mois plus tôt. La valeur de l'actif net par action augmente toutefois de 1,6 % par rapport à 20,95 pence à la fin du mois de décembre. Versement d'un premier dividende de 0,52 pence par action, en baisse de 10 % par rapport à l'année précédente (0,58 pence). Versement d'un deuxième dividende de 0,53 pence, en baisse par rapport au dividende de 0,58 pence en cours d'année.

Kings Arms déclare : "Compte tenu de l'incertitude économique liée à l'inflation élevée et à la hausse des taux d'intérêt, outre les 15 nouveaux investissements réalisés par la société en 2022, le premier semestre 2023 a été plus modéré en termes d'activité de nouveaux investissements. Au cours de cette période, la société a investi 900 000 GBP dans des entreprises du portefeuille existant, les plus importants étant 500 000 GBP dans Proveca, spécialisée dans la reformulation de médicaments pour enfants, 200 000 GBP dans Seldon Technologies, qui permet aux entreprises de déployer des modèles d'apprentissage automatique en production, et 200 000 GBP dans Symetrica, un concepteur et fabricant d'équipements de détection des radiations.

"L'activité d'investissement a commencé à augmenter après la fin de la période, avec 1,8 million de livres sterling investis dans de nouveaux investissements et des investissements de suivi depuis le 30 juin 2023."

Cours actuel de l'action : 20,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 4,3

