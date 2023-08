Kingsoft Cloud Holdings Ltd est une société holding qui fournit principalement des services de cloud computing. La société a mis en place une plate-forme de cloud computing composée d'une infrastructure de cloud computing, de produits de cloud computing et de solutions sectorielles spécifiques dans le cadre de services de cloud computing publics, de cloud computing d'entreprise et d'intelligence artificielle et Internet des objets (AioT). La société exerce principalement ses activités sur le marché chinois.

Secteur Services et conseils en informatique