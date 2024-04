Kingsoft Cloud Holdings Ltd est un fournisseur indépendant de services en nuage basé en Chine. La société propose une gamme complète de produits cloud combinant une infrastructure IaaS unifiée et un middleware PaaS, ainsi que des applications professionnelles sur mesure qui prennent en charge un large éventail de cas d'utilisation permettant aux clients d'atteindre leurs divers objectifs commerciaux. La société propose également des solutions dans le cadre d'une approche holistique, en fusionnant les solutions cloud avec des services clients dédiés. Les services à la clientèle de bout en bout de l'entreprise couvrent la planification, le développement de solutions, l'exécution et le déploiement, ainsi que la maintenance et la mise à niveau continues. La société met en œuvre une stratégie de clients de premier plan, en se concentrant sur les entreprises de premier plan dans des secteurs verticaux sélectionnés afin d'établir la marque Kingsoft et sa présence sur le marché.

Secteur Services et conseils en informatique