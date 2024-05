Kingsoft Corporation Limited est une société holding d'investissement. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le secteur des jeux en ligne se consacre principalement à la recherche, au développement et à l'exploitation de jeux en ligne et de jeux mobiles, ainsi qu'à la fourniture de services de licences de jeux. Le secteur des logiciels et services de bureautique se consacre principalement à la conception, à la recherche et au développement, à la vente et à la commercialisation de produits et services de bureautique. La société fournit également des services en nuage tels que l'informatique en nuage, le stockage, la livraison et des solutions complètes basées sur le nuage.

Secteur Logiciels