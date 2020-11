Kingspan Group plc : La tendance est haussière 19/11/2020 | 09:22 Nicolas Aleksy 19/11/2020 | 09:22 19/11/2020 | 09:22 achat En cours

Cours d'entrée : 73.85€ | Objectif : 82.2€ | Stop : 71.5€ | Potentiel : 11.31% La tendance de fond est haussière pour Kingspan Group plc et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 82.2 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 57.7 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 80.85 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Avec un PER 2020 de 37.99 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Sous-secteur Fabricants de carrelage pour sols et intérieurs Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. KINGSPAN GROUP PLC 36.55% 16 026 FORBO HOLDING AG -8.86% 2 643 MONALISA GROUP CO.,LTD 59.14% 1 972 TARKETT -2.29% 1 089 DYNASTY CERAMIC 23.81% 634 PT ARWANA CITRAMULIA TBK 19.27% 268

Données financières EUR USD CA 2020 4 576 M 5 423 M - Résultat net 2020 355 M 421 M - Dette nette 2020 507 M 601 M - PER 2020 38,0x Rendement 2020 0,31% Capitalisation 13 502 M 16 026 M - VE / CA 2020 3,06x VE / CA 2021 2,80x Nbr Employés 15 000 Flottant 83,1% Prochain événement sur KINGSPAN GROUP PLC 19/02/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 72,80 € Dernier Cours de Cloture 74,35 € Ecart / Objectif Haut 21,0% Ecart / Objectif Moyen -2,08% Ecart / Objectif Bas -26,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Gene M. Murtagh Chief Executive Officer & Executive Director Eugene Murtagh Non-Executive Chairman Geoffrey P. Doherty Chief Financial Officer & Executive Director Russell Shiels Executive Director & Divisional President Peter Wilson Executive Director & MD-Insulation Boards Business