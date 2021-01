Kingspan : l'UE autorise l'acquisition de TeraSteel-Wetterbest

Données financières EUR USD CA 2020 4 539 M 5 525 M - Résultat net 2020 364 M 443 M - Dette nette 2020 491 M 598 M - PER 2020 32,6x Rendement 2020 0,36% Capitalisation 12 069 M 14 678 M - VE / CA 2020 2,77x VE / CA 2021 2,50x Nbr Employés 15 000 Flottant 83,1% Graphique KINGSPAN GROUP PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KINGSPAN GROUP PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 75,46 € Dernier Cours de Cloture 66,45 € Ecart / Objectif Haut 35,4% Ecart / Objectif Moyen 13,6% Ecart / Objectif Bas -9,71% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Gene M. Murtagh Chief Executive Officer & Executive Director Eugene Murtagh Non-Executive Chairman Geoffrey P. Doherty Chief Financial Officer & Executive Director Russell Shiels Executive Director & Divisional President Gilbert McCarthy Executive Director & MD-Insulated Panel Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) KINGSPAN GROUP PLC 15.77% 14 678 FORBO HOLDING AG 1.19% 2 763 MONALISA GROUP CO.,LTD -5.57% 1 916 TARKETT 10.63% 1 264 DYNASTY CERAMIC 0.90% 610 PT ARWANA CITRAMULIA TBK -2.21% 341