Kingsway Financial Services Inc. est une société holding qui possède ou contrôle des filiales principalement dans les secteurs de l'extension de garantie, des services aux entreprises, de la gestion d'actifs et de l'immobilier. Les segments de la société comprennent Extended Warranty et Kingsway Search Xcelerator qui exercent leurs activités et distribuent leurs produits et services aux États-Unis. Le segment Extended Warranty comprend les filiales de la société, telles que IWS Acquisition Corporation (IWS), Geminus Holding Company Inc, PWI Holdings, Inc, Professional Warranty Service Corporation et Trinity Warranty Solutions LLC. IWS est l'administrateur de tous les contrats qu'elle crée. Le segment Kingsway Search Xcelerator comprend la fourniture de services aux entreprises, tels que CSuite, Ravix et SNS. CSuite fournit des services aux cadres financiers, pour des projets et des missions d'intérim, ainsi que des services de recherche pour des placements à temps plein pour des clients à travers les États-Unis.