Kingswood est en pourparlers pour la vente éventuelle de ses activités au Royaume-Uni

Kingswood Holdings Ltd - groupe de gestion de patrimoine et d'investissement basé à Londres - Confirme qu'il a engagé Houlihan Lokey en tant que conseiller financier, pour discuter de ses options stratégiques, y compris, mais sans s'y limiter, une vente potentielle, ou un investissement par un tiers, dans ses opérations commerciales au Royaume-Uni. Prend également note des récentes spéculations de la presse. Elle déclare qu'il n'y a aucune certitude qu'une transaction se produira en fin de compte, ni concernant la structure ou les conditions dans lesquelles une transaction pourrait avoir lieu. Déclare qu'elle continue de bénéficier du soutien à long terme de ses principaux investisseurs et actionnaires existants et qu'elle continue d'assurer une croissance accélérée et des résultats solides par rapport à sa stratégie. S'attend à publier ses résultats pour 2022 au cours du deuxième trimestre de 2023.

Vendredi dernier, Kingswood a finalisé l'acquisition de la société de conseil financier Moloney Investments Ltd, basée à Dublin, suite à l'approbation des autorités réglementaires. En septembre, Kingswood a déclaré que l'acquisition alors envisagée portait sur une participation de 70 % dans Moloney Investments pour une contrepartie totale en espèces de 25,8 millions d'euros. Kingswood a également déclaré qu'elle augmenterait ses fonds sous conseil ou gestion à plus de 7,8 milliards de GBP au Royaume-Uni et en Irlande, et à plus de 10 milliards de GBP au total.

Cours actuel de l'action : 29,60 pence, en hausse de 12 %.

Variation sur 12 mois : +2,1%.

