Kingswood finalise l'acquisition de Barry Fleming & Partners

Kingswood Holdings Ltd - Groupe de gestion de patrimoine et d'investissement basé à Londres - Termine l'acquisition de Barry Fleming & Partners Ltd, planificateur financier basé à Berkshire, suite à l'approbation des autorités réglementaires.

Elle avait annoncé l'acquisition pour une somme non divulguée en décembre.

Cours actuel de l'action : 23,00 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 43%

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

