Kingswood Holdings Limited est une société de gestion intégrée de patrimoine et d'investissement basée à Guernesey. La société exerce des activités de gestion d'investissements et de planification financière. Elle offre à ses clients, qui vont des particuliers à certaines universités et institutions du Royaume-Uni, un ensemble de solutions de planification patrimoniale et de gestion des investissements, y compris le conseil et la gestion des investissements, les retraites personnelles et d'entreprise, et la planification patrimoniale. Les secteurs d'activité de la société comprennent la gestion des investissements, la planification patrimoniale et les activités aux États-Unis. Les filiales de la société comprennent KW Wealth Group Limited, qui offre des services de gestion ; KW Investment Management Limited, qui offre des services de gestion d'investissements ; Sterling Trust Financial Consulting Limited, qui est une société holding ; KW Wealth Planning Limited, qui est engagée dans des activités de planification patrimoniale, et Kingswood Capital Partners LLC, qui est une société de courtage indépendante.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds