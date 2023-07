Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La Société se concentre sur la découverte, l'acquisition, le développement et la commercialisation de médicaments thérapeutiques pour les patients souffrant de maladies débilitantes. Les programmes de la Société comprennent Rilonacept, une protéine qui inhibe l'interleukine-1 alpha et l'interleukine-1 bêta ; Mavrilimumab, un anticorps monoclonal qui s'oppose à la signalisation du facteur de stimulation des colonies de granulocytes macrophages, ou GM-CSF ; KPL-716, est un anticorps monoclonal qui inhibe simultanément la signalisation des cytokines interleukine-31, ou IL-31, et oncostatine M, ou OSM, en ciblant leur sous-unité réceptrice commune, oncostatine M récepteur beta, ou OSMR beta ; Le KPL-045 est un inhibiteur d'anticorps monoclonal de l'interaction CD30/CD30L, un récepteur co-stimulateur des lymphocytes T impliqué dans la fonction activée des lymphocytes T, et le KPL-404, un noeud de contrôle central de l'immunité humorale adaptative à médiation des cellules B, dépendante des cellules T.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale