Kinnevik AB est une société d'investissement. A fin 2021, le portefeuille s'élève, en valeur de marché, à 67,5 MdsSEK répartis par type de participations comme suit : - participations dans des sociétés cotées (51,7%) : notamment Global Fashion Group (détenu à 36% ; distribution en ligne d'articles de mode), Tele2 (27% ; prestations de services de télécommunications), Babylon (13% ; prestations de services de santé numérique) et Teladoc (3% ; prestations de services en télémédecine et en santé virtuelle) ; - participations dans des sociétés non cotées (48%) : notamment MatHem (détenu à 37% ; vente en ligne de produits alimentaires), Budbee (28% ; prestations de transport et de services logistiques), Monese (26% ; développement de solutions logicielles en transactions financières) et TravelPerk (15% ; prestations d'organisation et de gestion des voyages) ; - autres (0,3%).

Secteur Sociétés holdings