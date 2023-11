(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et non rapportés séparément par Alliance News :

----------

Altitude Group PLC - Opérateur basé à Sheffield d'une place de marché pour l'industrie des produits promotionnels - Au cours des six mois se terminant le 30 septembre, l'entreprise est passée d'une perte de 133 000 GBP l'année précédente à un bénéfice avant impôts de 31 000 GBP. Le chiffre d'affaires augmente de 54 %, passant de 7,7 millions de livres sterling à 11,8 millions de livres sterling. Le coût des ventes augmente de 84 %, passant de 3,7 millions de livres sterling à 6,8 millions de livres sterling. En ce qui concerne l'avenir, la société indique que le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation ajusté sont conformes aux attentes. Nichole Stella, directeur général, déclare : "Le groupe est bien placé pour poursuivre une croissance future accélérée, et le conseil d'administration est confiant dans le succès à long terme de l'entreprise. Il est très agréable de constater que l'élan dont nous avons fait preuve au cours du premier semestre s'est poursuivi au cours de cette période et nous sommes impatients d'informer les actionnaires au cours de la nouvelle année."

----------

Brickability Group PLC - Distributeur de matériaux de construction basé à Bridgend, au Pays de Galles - Au cours des six mois précédant le 30 septembre, le bénéfice avant impôts est passé de 14,7 millions de GBP à 16,0 millions de GBP. Le chiffre d'affaires a baissé de 7,9 %, passant de 352,7 millions de livres sterling à 324,8 millions de livres sterling. Le coût des ventes a diminué de 9,4 %, passant de 297,7 millions de GBP à 269,9 millions de GBP. Le dividende est porté à 1,07 pence par action, contre 1,01 pence l'année précédente, ce qui, selon la société, reflète les performances de l'entreprise. Pour l'avenir, la société se dit confiante dans la réalisation de ses objectifs stratégiques.

----------

Fandango Holdings - Société d'investissement basée à Londres et spécialisée dans les secteurs de l'industrie et des services - Pour les six mois se terminant le 31 août, la société passe d'un bénéfice de 44 000 GBP l'année précédente à une perte avant impôts de 110 000 GBP. "La stratégie actuelle de la société est de réaliser la prise de contrôle inversée proposée pour European Battery Metals aussi rapidement que possible et dans les délais indiqués ci-dessus", déclare la société.

----------

Focusrite PLC - Entreprise de produits musicaux et audio basée à High Wycombe - Au cours de l'exercice clos le 31 août, le bénéfice avant impôt est tombé à 22,7 millions de livres sterling, contre 30,6 millions de livres sterling l'année précédente, en raison de conditions difficiles. Le chiffre d'affaires passe de 183,7 millions de livres sterling à 178,5 millions de livres sterling. Le coût des ventes passe de 100,4 millions de livres sterling à 93,7 millions de livres sterling, mais les frais administratifs augmentent de 54,6 millions de livres sterling à 60,5 millions de livres sterling. La société recommande un dividende final de 4,5 pence par action, contre 4,15 pence l'année précédente, ce qui porte le dividende total à 6,6 pence, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 6,0 pence de l'année précédente. Tim Carroll, directeur général, déclare : "Nous restons optimistes quant à nos perspectives d'avenir".

----------

IG Design Group PLC - Concepteur et fabricant de produits de célébration, notamment de cartes de vœux, de papier cadeau, de craquelins de Noël, de sacs cadeaux et d'articles de fête, basé à Newport Pagnell, en Angleterre - Au cours des six mois précédant le 30 septembre, le bénéfice avant impôts a grimpé à 34,1 millions USD, contre 32,0 millions USD l'année précédente. Le chiffre d'affaires a baissé de 15%, passant de 521,2 millions USD à 444,1 millions USD. Le coût des ventes a diminué de 19 %, passant de 434,6 millions USD à 351,1 millions USD. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise constate qu'elle entretient de solides relations avec ses clients, mais que l'environnement de la vente au détail est difficile et que la demande des consommateurs est incertaine. La société reste sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de rétablissement de la marge bénéficiaire d'exploitation pré-Covid d'ici la fin de l'exercice 2025, qui s'achève le 31 mars. Le président Stewart Gilliland déclare : "Alors que l'environnement externe difficile, en particulier aux États-Unis, a eu un impact sur notre chiffre d'affaires, nous avons constaté une collaboration accrue pour naviguer dans l'incertitude avec nos clients."

----------

Kinovo PLC - Prestataire de services immobiliers basé à Londres, offrant des solutions en matière de sécurité, de conformité et de durabilité - Au cours du semestre clos le 30 septembre, le bénéfice avant impôt a bondi de 55 %, passant de 1,7 million de livres sterling à 2,6 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires passe de 29,8 millions de livres sterling à 30,3 millions de livres sterling. Le coût des ventes a diminué, passant de 22,1 millions de livres sterling à 21,9 millions de livres sterling. Pour ce qui est de l'avenir, le deuxième semestre a bien commencé, avec une reprise des recettes. "Le groupe réalise des transactions conformes aux attentes du conseil d'administration pour l'ensemble de l'année et est bien placé pour poursuivre sa trajectoire de croissance", déclare Kinovo.

----------

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.