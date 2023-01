Kinovo célèbre le contrat de Waltham Forest d'une valeur de 4 millions GBP

(Alliance News) - Kinovo PLC a fait état lundi des progrès de sa stratégie de vente croisée de services, suite à l'attribution d'un contrat de deux ans par le London Borough of Waltham Forest.

Kinovo est un groupe de services immobiliers spécialisés basé à Londres, qui fournit des solutions de conformité et de durabilité.

Le contrat, d'une durée de deux ans, est d'une valeur de 4 millions de livres sterling. Il contient également des extensions possibles de deux autres termes d'un an.

Comprenant des travaux électriques, des travaux mécaniques commerciaux et des travaux de construction associés, le contrat inclut également des travaux dans le cadre de chacun des trois piliers stratégiques clés du groupe : réglementation, régénération et énergies renouvelables.

Suite au repositionnement stratégique et au changement de marque de l'entreprise en 2021, et à la rationalisation subséquente des opérations dans les trois domaines clés susmentionnés, la vente croisée de ses services à travers les contrats a fait partie intégrante de la récente amélioration de ses performances financières.

Comme annoncé le 28 novembre, Kinovo a fait état d'une augmentation de 25 % de ses revenus pour le premier semestre de l'exercice 2022, avec des revenus visibles sur trois ans de 146 millions de livres sterling, auxquels s'ajoute, selon elle, le gain du contrat.

"Nous sommes ravis d'avoir décroché ce contrat et l'opportunité de travailler à nouveau avec notre client existant, le London Borough of Waltham Forest. En plus de sa valeur intrinsèque considérable, soit 4 millions de livres sterling sur 2 ans, la possibilité d'utiliser tous nos domaines d'intervention clés dans le cadre de ce contrat renforce notre stratégie de vente croisée de services à l'échelle du groupe", a déclaré David Bullen, directeur général.

Les actions de Kinovo se négociaient à 32,45 pence chacune à Londres lundi matin, soit une baisse de 1,7 %.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.