(Alliance News) - Kinovo PLC a annoncé mercredi qu'elle avait reçu un prix direct via le cadre de décarbonisation du Greener Futures Partnership, d'une valeur prévue de 4,8 millions de livres sterling sur 19 mois.

Le fournisseur de services immobiliers basé à Londres, qui propose des solutions de conformité en matière de sécurité et de durabilité, a déclaré qu'il s'agissait de sa première attribution directe depuis que la société a été placée dans le cadre du GFP, comme annoncé à la fin du mois de mai.

Kinovo précise que le cadre comprend cinq associations de logement et plus de 300 000 logements, ce qui représente 9 % de l'ensemble du marché du logement social au Royaume-Uni. Kinovo a également indiqué que deux de ses sous-lots, Londres et le Sud ainsi que l'Est de l'Angleterre, couvrent deux des cinq régions géographiques du cadre.

Le contrat direct de Kinovo porte sur l'amélioration de l'efficacité énergétique d'environ 200 logements, les travaux devant commencer ce mois-ci pour une durée initiale de 19 mois, soit jusqu'en mars 2025.

En mars 2023, Kinovo a déclaré que le GFP s'était vu attribuer 40,4 millions de livres sterling dans le cadre du fonds de décarbonisation des logements sociaux du gouvernement britannique, qui sera financé par le GFP à hauteur de la même valeur ou d'une valeur supérieure.

Le GFP prévoit actuellement d'investir environ 95 millions de livres sterling dans tout le Royaume-Uni au titre de ce cadre entre 2023 et 2025, selon Kinovo.

Kinovo a déclaré que, suite à cette attribution directe et à d'autres contrats récents, elle a investi davantage dans son pilier des énergies renouvelables en nommant un évaluateur et coordonnateur de modernisation pleinement qualifié en tant que responsable de la modernisation, ainsi qu'un coordonnateur technique et un agent de liaison de la modernisation.

Ces nouvelles recrues apporteront "une expertise technique et des qualifications supplémentaires dans les domaines de la rénovation domestique, de l'évaluation de l'énergie domestique et des services de conseil en matière de marché vert", a déclaré Kinovo.

Le directeur général, David Bullen, a déclaré : "Je suis convaincu que Kinovo possède toutes les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de ses clients : Je pense que Kinovo possède toutes les qualifications, les compétences et l'expérience nécessaires pour agir en tant que "guichet unique" afin d'aider les associations de logement et les conseils locaux à atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050 fixé par le gouvernement [britannique], ainsi que l'objectif visant à ce que tous les logements sociaux obtiennent une note EPC "C" d'ici 2030".

Les actions de Kinovo ont augmenté de 3,5 % à 59,00 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Jeudi dernier, Kinovo a déclaré qu'elle avait remporté d'autres contrats-cadres, ainsi qu'un contrat direct.

Le premier a été attribué dans le cadre de l'amélioration des actifs et de la durabilité d'Eastern Procurement Ltd. Il s'agit d'un contrat d'une valeur globale maximale estimée à 156 millions de livres sterling pour un total de cinq contractants sur une période de quatre ans au cours de laquelle des contrats peuvent être accordés et convenus.

Kinovo a indiqué qu'elle avait été retenue pour trois lots des cadres de services alternatifs du groupe Hyde. Le cadre général a une valeur maximale estimée à 28 millions de livres sterling sur quatre ans pour un total de cinq contractants, et le cadre peut également être accessible à d'autres organismes publics.

Enfin, Kinovo a déclaré avoir reçu un contrat direct avec un nouveau client, le Broadland District Council, dans le cadre du fonds de décarbonisation des logements sociaux du gouvernement britannique.

