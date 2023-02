Kinovo remporte un contrat de 12 millions de GBP avec son client existant, le groupe Hyde

(Alliance News) - Kinovo PLC a annoncé mercredi qu'elle avait obtenu un nouveau contrat du groupe Hyde pour des tests électriques et des travaux associés.

Kinovo est un groupe londonien spécialisé dans les services immobiliers, qui fournit des solutions de conformité et de durabilité. Le Hyde Group est un fournisseur de logements abordables à Londres, dans le sud-est de l'Angleterre et les régions voisines.

Le contrat s'élève à 12 millions de livres sterling sur cinq ans et s'appuie sur la relation préexistante de Kinovo avec le groupe Hyde. Il comprend des tests électriques et des travaux connexes pour les propriétés domestiques et communales de Hyde.

Kinovo a également obtenu la première position sur l'accord-cadre de Hyde, ce qui lui permet d'entreprendre des tests électriques domestiques et communaux supplémentaires dans toutes les zones géographiques où elle opère. D'autres organismes publics peuvent également accéder à ce cadre.

"Nous sommes ravis de poursuivre notre forte dynamique de gains et de renouvellements de contrats alors que nous approchons de la fin de notre exercice financier, une période typiquement chargée pour l'entreprise. Le gain du contrat Hyde représente une opportunité extrêmement intéressante pour Kinovo, contribuant davantage à nos revenus visibles et créant le potentiel pour un certain nombre de projets supplémentaires", a déclaré David Bullen, directeur général.

Les actions de Kinovo se négociaient en hausse de 2,8 % à 36,50 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.