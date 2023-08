Kinovo PLC est un fournisseur britannique de services immobiliers spécialisés axés sur la sécurité et la conformité réglementaire, la régénération des habitations et des communautés et la vie durable grâce à l'installation d'alternatives énergétiques efficaces et plus écologiques. Les segments de la société comprennent les services mécaniques, les services de construction et les services électriques. Le segment des services mécaniques propose des services tels que l'entretien des chaudières, le raccordement des compteurs et l'installation du chauffage central. Le segment des services de construction propose des services tels que la rénovation, le remplacement de cuisines et de salles de bains, l'installation de fenêtres et la peinture et la décoration. Le segment des services électriques propose des services d'entretien, de maintenance, d'intervention d'urgence et de recâblage. Les filiales de la société comprennent Purdy Contracts Limited (Purdy), Spokemead Maintenance Limited (Spokemead) et R. Dunham (UK) Limited (R. Dunham).

Secteur Construction et ingénierie