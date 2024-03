Kinross Gold Corporation est une société minière aurifère de premier plan basée au Canada, avec des opérations et des projets aux États-Unis, au Brésil, en Mauritanie, au Chili et au Canada. Les projets de la société comprennent les projets Fort Knox, Round Mountain, Bald Mountain, Manh Choh, Paracatu, La Coipa, Lobo-Marte, Tasiast et Great Bear. Fort Knox est une mine d'or à ciel ouvert située près de la ville de Fairbanks, en Alaska. Round Mountain est une mine à ciel ouvert à longue durée de vie située au Nevada. Bald Mountain est une mine à ciel ouvert dont les ressources minérales sont estimées et qui est située au Nevada, le long de l'extension sud de la prolifique tendance Carlin. Le projet Manh Choh est situé en Alaska, à environ 400 kilomètres au sud-est de Fort Knox. Paracatu est une exploitation de pierre angulaire à longue durée de vie située près de la ville de Paracatu dans la région brésilienne de Minas Gerais. Elle exploite la mine de La Coipa dans la région d'Atacama et possède le projet de développement Lobo-Marte, situé à environ 50 kilomètres au sud-est de La Coipa.

Secteur Or