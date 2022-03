Kinross Gold en pourparlers pour céder des actifs russes

Plusieurs entreprises exposées à la Russie prennent des mesures pour se conformer aux sanctions occidentales radicales contre Moscou suite à son invasion de l'Ukraine.

Plus tôt ce mois-ci, Kinross a déclaré qu'elle suspendait ses opérations russes, y compris le projet de développement d'Udinsk et la mine de Kupol.

Le mineur a reçu un certain nombre de propositions non sollicitées concernant ses activités en Russie et est actuellement en pourparlers avec une société minière tierce, a-t-il déclaré.

Le mineur anglo-australien Rio Tinto a également déclaré qu'il coupait tous ses liens avec les entreprises russes, tandis que le mineur Glencore a vendu sa participation dans la société russe Russneft en février.