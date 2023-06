Kinross Gold Corporation est une société minière aurifère mondiale de premier plan. La société est engagée dans l'exploitation minière aurifère et les activités connexes, y compris l'exploration et l'acquisition de propriétés aurifères, l'extraction et le traitement du minerai contenant de l'or, et la remise en état des propriétés minières aurifères. La société a ses activités et ses projets aux États-Unis, au Brésil, en Mauritanie, au Chili et au Canada. Les secteurs de la société comprennent Fort Knox, Round Mountain, Bald Mountain, Paracatu, Tasiast et Great Bear. Le Fort Knox est une mine d'or à ciel ouvert située près de la ville de Fairbanks, en Alaska. La Round Mountain est une mine à ciel ouvert située dans le Nevada. Bald Mountain est une mine à ciel ouvert dont les ressources minérales estimées sont importantes et qui est située au Nevada. La mine Paracatu de la société est une mine à ciel ouvert dont le minerai est traité dans un broyeur à boulets et un broyeur semi-autogène (SAG). La mine La Coipa, située dans la région d'Atacama au Chili. Le projet Great Bear, situé à Red Lake, en Ontario.

Secteur Or