Kinsale Capital Group, Inc. est une compagnie d'assurance dommages. La société se concentre sur le marché de l'assurance excédentaire (E&S) aux États-Unis. Elle commercialise et vend des produits d'assurance dans une cinquantaine d'États, dans le district de Columbia, dans le Commonwealth de Porto Rico et dans les îles Vierges américaines, principalement par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers d'assurance indépendants. Elle souscrit une gamme de couvertures d'assurance pour les risques. Les produits qu'elle propose aux entreprises comprennent l'assurance des biens des entreprises, l'assurance dommages des petites entreprises, l'assurance construction, l'assurance dommages excédentaire, l'assurance des professions paramédicales, l'assurance dommages générale, l'assurance responsabilité civile des produits, l'assurance des sciences de la vie, l'assurance responsabilité civile professionnelle, l'assurance énergie, l'assurance responsabilité civile des dirigeants, l'assurance divertissement, l'assurance environnementale, l'assurance santé, l'assurance des petits biens, l'assurance des entités publiques, l'assurance maritime intérieure, l'assurance automobile commerciale, l'assurance aviation, l'assurance rappel de produits et l'assurance maritime. La société souscrit également un petit montant d'assurance des propriétaires sur le marché des particuliers, qui est inclus dans sa division d'assurance des particuliers.