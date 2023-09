Kintara Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies contre le cancer. Elle se concentre sur le développement de nouvelles thérapies contre le cancer pour les patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Ses deux candidats sont VAL-083 et REM-001. VAL-083 est un nouvel agent validé ciblant l'acide désoxyribonucléique (ADN) pour le traitement des tumeurs solides résistantes aux médicaments, telles que le glioblastome multiforme (GBM) et potentiellement d'autres tumeurs solides, y compris le cancer de l'ovaire, le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et le gliome pontin intrinsèque diffus (DIPG). REM-001 est une thérapie photodynamique (PDT) en phase avancée pour le traitement du cancer du sein métastatique cutané (CMBC), du syndrome du nævus du carcinome basocellulaire (BCCNS) et de l'échec de la greffe d'accès chez les patients sous hémodialyse. VAL-083 est en cours d'évaluation dans les trois sous-types de patients atteints de GBM dans le cadre de l'étude GBM AGILE : MGMT méthylé nouvellement diagnostiqué, MGMT non méthylé nouvellement diagnostiqué et récurrent.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale