Kintavar annonce une première estimation des ressources minérales de cuivre et d'argent de la zone Sherlock, projet Mitchi

Ressources mesurées et indiquées de 2,99 Mt à 0,4 % Cu et 4 g/t Ag incluses dans une fosse à ciel ouvert peu profonde avec une teneur de coupure de 0,2 % Cu

L'estimation est basée sur 66 forages totalisant 10 150 m réalisés entre 2017 et 2022

L'estimation des ressources minérales confirme le potentiel du modèle en étoile pour le projet Mitchi

L'étude actuelle confirme que le gisement se prête à des opérations d'exploitation minière à ciel ouvert avec une minéralisation en surface et un ratio stérile/minerai relativement faible

Une Évaluation Économique Préliminaire sera réalisée pour évaluer les coûts en capital d'un modèle en étoile centré sur la zone Sherlock et l'infrastructure existante autour de la pourvoirie Fer à Cheval

Geneviève Ayotte, CPA, rejoint le conseil d'administration

Les actionnaires sont invités à se joindre à l'Assemblée Générale du vendredi 16 juin 2023 à 10h



MONTRÉAL, 15 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kintavar Exploration Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V : KTR), est heureuse d'annoncer avoir complété avec succès sa première estimation des ressources minérales (« ERM ») pour la zone Sherlock, projet Mitchi. L’ERM indépendante a été préparée par InnovExplo Inc. conformément à la réglementation NI 43-101.

« La première estimation des ressources minérales de la zone Sherlock a atteint son objectif. L'objectif de l'étude était de délimiter la première fosse à ciel ouvert pour notre modèle en étoile que nous envisageons pour le projet Mitchi. Avec la première fosse à ciel ouvert peu profonde et la minéralisation présente dès la surface bien établie, nous pouvons passer aux prochaines étapes de développement et d'exploration. L'Évaluation Économique Préliminaire (EEP) à venir établira tous les paramètres économiques d'une telle opération. L’EEP devra tenir compte de l'ensemble des infrastructures déjà présentes autour de la pourvoirie du Fer à Cheval, pôle opérationnel majeur de la région. Les résultats de l’EEP guideront le prochain programme de forages de définitions tandis que d'autres activités d'exploration se concentreront sur l'identification des meilleures cibles potentielles pour de nouvelles fosses à ciel ouvert qui pourraient alimenter en minerai la même usine. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar Exploration.

Estimé de ressources minérales (ERM)

Projet Mitchi Ressources minérales Tonnes Cuivre (%) Argent (g/t) Lbs de Cuivre Onces d’Argent Sherlock

Mesurées 6 000 0,47 2,4 57 200 400 Indiquées 2 983 000 0,40 4,0 26 305 300 385 500 Mesurées et indiquées 2 989 000 0,40 4,0 26 362 500 385 900 Présumées 85 000 0,35 3,8 653 400 10 200



Notes à L’ERM 2023

Les personnes indépendantes et qualifiées, telles que définies par le Règlement 43 101, sont Olivier Vadnais-Leblanc, géo., et Simon Boudreau, ing., (InnovExplo). La date d'entrée en vigueur est le 12 juin 2023. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales, car leur viabilité économique n’a pas été démontrée. Les résultats sont présentés non dilués et sont considérés comme ayant des perspectives raisonnables de viabilité économique. Les estimations des ressources minérales sont conformes aux normes (2014) et aux lignes directrices (2019) en vigueur de l'ICM. La modélisation comprend 25 enveloppes minéralisées à l’aide du logiciel Genesis TM. L’épaisseur des enveloppes varie de 0,88m à 8,56m, avec une épaisseur moyenne de 3,16m. Une teneur de coupure d’interprétation géologique de 0,1% Cu a été utilisée pour générer les enveloppes. Aucun écrêtage n’a été appliqué sur les valeurs brutes. La composition à 1,0 m de longueur des résultats d'analyse des structures cuprifères a été réalisée en utilisant également la teneur du matériel adjacent ou une valeur de zéro lorsque le matériel adjacent n’a pas été analysé. L’estimation a été réalisée à l'aide du logiciel Surpac 2022 à partir d'analyses compositées, contraintes par les structures modélisées. La méthode de l’inverse de la distance à la puissance carrée a été utilisée pour interpoler un modèle de blocs et sous-blocs (bloc parent de 4 m x 4 m x 4 m avec sous-blocs à 1 m X 1 m X 1 m). Une valeur de densité de 2,79 g/cm3 a été attribuée aux enveloppes minéralisées, de 2,61 g/cm3 attribuée aux enveloppes de dykes et une valeur de densité de 2,91 g/cm3 a été attribuée au stérile adjacent. Les estimations des ressources minérales sont classées en ressources mesurées, indiquées et présumées. La catégorie mesurée est définie par une enveloppe d’une distance de 10m autour des rainures de surface là où il existe des ressources indiquées. La catégorie indiquée est définie par un minimum de 3 forages situés dans un rayon de 35 m et la catégorie présumée est définie par un minimum de 2 forages situés dans un rayon de 55 m, où il y a une continuité raisonnable de la géologie et des teneurs cuprifères. L'exigence d'une perspective raisonnable d'extraction économique éventuelle est satisfaite en ayant des teneurs de coupure basée sur des paramètres raisonnables pour des scénarios potentiels d’extractions à ciel ouvert et des volumes contraignants (réalisé avec Whittle TM) utilisant des angles de murs de 50° dans la roche et de 30° dans le mort-terrain. L'estimation est présentée pour un scénario à ciel ouvert potentiel à une teneur de coupure de 0,2% Cu. La teneur de coupure a été calculée en utilisant les paramètres suivants : coût minier en fosse = C$3,00/t, un coût minier mort-terrain de C$2,10/t, un coût de triage industriel de C$0,40/t, un coût de transformation de C$20,00/t, des frais généraux et administratifs de C$9,50/t, des coûts de transport de C$90,00/tonne de concentré, un prix du cuivre de US$3,80 la livre, un taux de change USD/CAD de 1,32, une récupération par triage industriel de 81% avec une masse sortie de 45% et un taux de récupération à l’usine de 85% pour un concentré à 40% cuivre. La teneur de coupure devrait être réévaluée à la lumière des conditions futures du marché (prix des métaux, taux de change, coût minier, etc.). L’argent est traité comme un sous-produit. Le nombre de tonnes a été arrondi au millier le plus proche. La quantité de métal a été arrondie aux milliers pour le cuivre et aux centaines pour l’argent. Tout écart dans les totaux est dû à des effets d’arrondi. L’arrondissement est conforme aux recommandations du Règlement NI 43-101. Les personnes indépendantes et qualifiées pour les estimées des ressources minérales 2023 n’ont connaissance d'aucun problème lié à l’environnement, aux permis, aux titres miniers ou lié à des questions d’ordre juridique, fiscal, sociopolitique, commercial ou tout autre facteur pertinent qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales



L'estimation des ressources était basée sur une étude métallurgique traditionnelle (flottation) achevée en 2019 et une technologie de tri XRF bien établie pour laquelle une étude a été complété plus tôt en 2023.

Tous les échantillons ont été envoyés et préparés (PREP-31) par le laboratoire ALS Global de Val-d'Or. Pour les métaux de base et l'argent, la pulpe a été envoyée au laboratoire ALS Global à Vancouver pour une analyse multi-élémentaire par digestion à quatre acides (ME-ICP61) avec finition ICP-AES. Les échantillons avec des teneurs supérieures à 10 000 ppm Cu, Zn ou Pb, ou 100 ppm Ag ont été réanalysés avec les méthodes pour teneurs élevées (CU-OG62, ZN-OG62, PB-OG62 ou AG-OG62) au laboratoire ALS Global Vancouver. Les contrôles de qualité incluent l'ajout systématique d'échantillons blancs et de standard certifiés de cuivre dans chaque envoi d'échantillons au laboratoire.

Nomination d'une nouvelle administratrice et assemblée générale annuelle

Kintavar est très heureuse d'annoncer la nomination de Geneviève Ayotte comme nouvelle candidate au poste d'administrateur. La nouvelle administratrice sera proposée lors de la prochaine assemblée générale annuelle (« AGA ») de Kintavar qui aura lieu le vendredi 16 juin 2023 à 10 h (heure de l'Est) à McMillan LLP 1000, Sherbrooke W, Suite 2700, Montréal, Québec. Les actionnaires sont invités à y assister en personne ou à distance via le lien suivant : Lien Teams

Mme Ayotte est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et est diplômée de HEC Montréal avec un baccalauréat en administration des affaires et un D.E.S.S en comptabilité publique (2008). En dehors de la profession comptable, Mme Ayotte est également présidente de Women in Mining-Montréal. Depuis 2008, Mme Ayotte a développé de vastes connaissances minières, plus précisément en comptabilité publique chez PricewaterhouseCoopers LLP (PwC). En tant que directrice en audit au bureau de Montréal, elle a travaillé avec de nombreuses sociétés minières canadiennes dont Arianne Phosphate qu'elle a rejoint en tant que chef de la direction financière en 2022. « Geneviève est une professionnelle expérimentée avec une connaissance détaillée de Kintavar depuis ses années chez PWC. Son implication dans l'industrie minière au Québec et ses connaissances approfondies en comptabilité publique seront un atout important alors que nous amenons le projet Mitchi à la prochaine phase de développement », a commenté Kiril Mugerman.

Divulgation selon le Règlement 43-101

Les personnes qualifiées indépendantes de l’émetteur, responsables de l’estimation des ressources de la propriété Mitchi, au sens du Règlement 43-101, sont MM. Olivier Vadnais-Leblanc, géo. et Simon Boudreau, ing. de la firme InnovExplo Inc.

MM. Vadnais-Leblanc et Boudreau déclarent qu’ils ont lu ce communiqué et que les informations scientifiques et techniques relatives à l’estimation des ressources qui y sont présentées sont conformes.

Alain Cayer, P. Geo., MSc., Vice-Président Exploration de Kintavar, est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 qui a supervisé et approuvé la rédaction des informations techniques de ce communiqué de presse.

L'estimation des ressources minérales et le rapport technique NI 43-101 seront déposés sur Sedar dans les 45 jours suivant ce communiqué de presse.

Figure 1: Catégorie de ressources de la zone Sherlock à l’intérieur d’une limite de la fosse à une teneur de coupure de 0.2% Cu. (pdf)

À propos d’Exploration Kintavar et des propriétés Mitchi – Wabash

Exploration Kintavar est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières d'or et de métaux de base. Ses projets phares sont Mitchi et Wabash (environ 39 000 hectares, détenus à 100%), situés respectivement à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier et 15 km à l’est de la ville de Parent au Québec. Les deux propriétés couvrent ensemble une superficie de plus de 300 km2, elles sont accessibles par de grandes routes forestières régionales et un réseau de sentiers forestiers carrossables, avec un accès à l'énergie hydroélectrique déjà sur place et une voie ferrée avec station de chargement. Les propriétés sont localisées dans la partie nord-ouest de la ceinture centrale métasédimentaire de la province géologique du Grenville. Les projets se concentrent principalement sur la minéralisation de type cuivre stratiforme (SSC) dans les unités sédimentaires, mais comprennent aussi des cibles de type oxyde de fer-cuivre-or (IOCG) et de type skarn. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l’extérieur du bassin sédimentaire. Kintavar possède également des propriétés aurifères dans les ceintures de roches vertes Abitibiennes au Québec notamment le projet aurifère Anik en partenariat avec IAMGOLD et plusieurs projets en développement qui ont été optionnés par Gitennes Exploration.

Kintavar soutient le développement local dans la région de Mitchi-Wabash où elle possède et exploite la pourvoirie Fer à Cheval (www.feracheval.ca), une opération rentable génératrice de trésorerie où elle emploie de la main-d'œuvre locale. Elle collabore également avec les Premières Nations locales pour offrir de la formation et des emplois.

