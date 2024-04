KIOCL Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans l'extraction de minerai de fer, l'enrichissement et la production de boulettes. La société s'est diversifiée dans les services d'exploitation et de maintenance et dans la prospection minière dans ses différents domaines d'expertise. La société est également engagée dans l'exploration minière et participe à l'exploration de minéraux tels que le fer, le manganèse, le calcaire, le nickel, le chrome, le cuivre, l'or, le plomb, le zinc, le kyanite et la phosphorite. Ses produits comprennent des boulettes de minerai de fer et de la fonte brute. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les boulettes et la fonte brute : Les boulettes et la fonte brute. Les boulettes de la société sont utilisées dans les hauts fourneaux des aciéries en Australie, en Chine, au Japon, à Taïwan, en Turquie et dans de nombreux autres pays. Ses pellets sont également utilisés dans des aciéries en Hongrie, en Yougoslavie, aux États-Unis, en Allemagne de l'Ouest, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Indonésie et dans certaines usines de réduction directe en Inde.

Secteur Acier