Bernstein relève l'objectif de Kion à 24 euros - 'Sous-performance'.

NEW YORK (dpa-AFX) - Le cabinet d'analyse américain Bernstein Research a relevé l'objectif de cours de Kion de 20 à 24 euros, mais a maintenu sa recommandation à "sous-performance". Le rallye de reprise a largement dépassé la juste valeur, écrit l'analyste Nicholas Green dans une étude publiée mercredi. Selon lui, le fournisseur de chariots élévateurs, d'équipements de stockage et de services connexes dans le secteur européen de l'ingénierie présente les plus grands risques en termes de pression sur les prix et de problèmes de trésorerie./ag/ck

Publication de l'étude originale : 20.06.2023 / 15:43 / UTC

Première diffusion de l'étude originale : 21.06.2023 / 05:00 / UTC

