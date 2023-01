JPMorgan abaisse la recommandation de Kion à 'neutre' - scepticisme avant les résultats trimestriels

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque américaine JPMorgan a dégradé Kion de "surpondérer" à "neutre" et abaissé son objectif de cours de 43,70 à 40,00 euros. Dans une étude publiée jeudi, l'analyste Akash Gupta conseille aux investisseurs de prendre leurs bénéfices après la récente surperformance de l'action. Il est sceptique quant aux résultats du fabricant de chariots élévateurs pour le quatrième trimestre et exprime ce scepticisme en attribuant le statut de "Negative Catalyst Watch" à l'action. Gupta s'attend à une phase de consolidation et les perspectives pour 2023 pourraient décevoir./ag/mis

