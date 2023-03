Morgan Stanley se montre plus critique à l'égard de Kion et abaisse sa recommandation à 'Equal-weight'.

NEW YORK (dpa-AFX) - La banque d'affaires américaine Morgan Stanley estime que le potentiel de hausse des actions du fabricant de chariots élévateurs Kion n'apparaîtra qu'à moyen terme. En revanche, à court terme, l'analyste Ben Uglow se montre prudent face à l'évolution nettement divergente des prix et des volumes et a abaissé son évaluation de "surpondérer" à "Equal-weight".

Dans son étude publiée vendredi, il a relevé l'objectif de cours de 31 à 38 euros en raison d'une reprise attendue des marges à court terme et d'une diminution des risques bilanciels. Il voit ainsi encore un potentiel de cours de 13 pour cent.

La prévisibilité de l'évolution des commandes est rendue difficile par l'évolution nettement divergente des prix et des volumes en 2022, écrit Uglow. Ainsi, le volume des commandes pour le secteur ITS (Industrial Trucks & Services) se serait effondré au cours du dernier trimestre, mais cela aurait été masqué par la fixation des prix dans les commandes. En effet, les prix auraient été supérieurs de près de 50% à ceux de 2019.

En ce qui concerne la dynamique des commandes, qui joue selon lui un rôle important pour l'ensemble du secteur des biens d'équipement, l'expert estime qu'une stabilisation des volumes est possible. En revanche, il est beaucoup plus difficile de déterminer les prix.

Uglow s'attend à une baisse des prix au cours de l'année, c'est-à-dire à une déflation des prix. "Elle pourrait être modérée", écrit-il. Il remet néanmoins en question la thèse de la direction selon laquelle les baisses des commandes ITS se limiteront à un "pourcentage élevé à un chiffre". "Il existe des scénarios crédibles dans lesquels les commandes ITS chuteraient à environ 1,5 à 1,6 milliard d'euros par trimestre". Cela pourrait correspondre à une baisse de plus de 25% par rapport à l'année précédente. Son scénario de base est une baisse des commandes de 12% en glissement annuel.

Dans la division SCS (Supply Chain Solutions) de Kion, il estime en outre qu'une reprise du chiffre d'affaires d'ici 2024 est douteuse.

Selon la notation "Equal-Weight", Morgan Stanley prévoit un rendement total moyen de l'action par rapport aux autres valeurs du même secteur suivies par la banque. La période prise en compte est de 12 à 18 mois./ck/lew/jha/

