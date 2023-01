SocGen relève Kion à 'Achat' - objectif relevé à 45 euros

PARIS (dpa-AFX Broker) - La banque française Société Générale (SocGen) a relevé sa recommandation sur Kion de "conserver" à "acheter" et son objectif de cours de 26 à 45 euros. Après une année 2022 difficile, les risques sur les attentes de marges à court terme sont désormais atténués, écrit l'analyste Debashis Chand dans une étude publiée jeudi. Les investisseurs devraient à nouveau se concentrer sur les opportunités de croissance à long terme dans le domaine de l'automatisation des entrepôts, où Kion est avantageusement positionné. Kion pourrait éviter une augmentation de capital. Les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement s'atténuent et le flux de trésorerie disponible s'améliore, ce qui devrait permettre à Kion de réduire son endettement en 2023. L'analyste estime qu'il s'agit d'un bon point d'entrée sur le titre /ajx/jha.

Publication de l'étude originale : 11.01.2023 / 19:00 / CET

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

