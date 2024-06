Kion Group AG est un fournisseur allemand de chariots de manutention, de services connexes et de solutions pour la chaîne d'approvisionnement. Les activités de la société sont divisées en trois segments : Les chariots industriels et les services, les solutions de chaîne d'approvisionnement et les services d'entreprise. Le segment des chariots de manutention et des services comprend les chariots élévateurs, la technologie d'entreposage, les chariots à contrepoids, les véhicules de remorquage, ainsi que les chariots automatisés et les camions autonomes. Il opère à travers trois marques internationales : Linde, STILL et Baoli, ainsi que par le biais de trois marques régionales : Fenwick (France), OM STILL (Italie) et OM Voltas (Inde). Le segment des solutions pour la chaîne d'approvisionnement propose des solutions technologiques et logicielles intégrées, des équipements de préparation de commandes, des systèmes de stockage et de récupération automatisés, des trieurs et des convoyeurs, commercialisés sous la marque Dematic. La société est présente dans plus de 100 pays à travers le monde.

Secteur Véhicules et machines lourdes