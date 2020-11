Kion Group AG : une augmentation de capital qui passe mal

Sur trois analystes dont nous avons pu consulter les études ce matin, deux (UBS et Citigroup) se disent surpris de l'annonce de Kion Group et un pas totalement (Baader Helvea). La levée de fonds représente 11% du capital actuel et sera appuyée par le principal actionnaire, Weichai et ses 42,5% du capital. Pour UBS, l'opération a un triple objectif : réduire la dette, alimenter l'investissement et annuler le crédit syndiqué signé avec KBW (peut-être pour regagner de la latitude vis-à-vis du dividende).

"Nous pensons que si le marché craignait une telle augmentation de capital jusqu'à cet été, elle n'était plus dans les cours. Nous pensons également que Kion aurait pu se désendetter de manière organique, surtout maintenant, compte tenu des espoirs actuels en matière de vaccins", regrette UBS, qui reste malgré tout acheteur en visant 81 EUR.

Le parcours de l'action Kion sur 5 ans (Source Zonebourse)

Chez Baader Helvea, l'analyste Peter Rothenaicher "se sent à l'aise avec sa recommandation accumuler et son prix cible de 72 EUR", tout en s'attendant à une réaction initiale négative de l'action. L'analyste pense toujours que l'activité dans les appareils de manutention va redresser la barre et que les solutions Dematic pour l'automatisation des entrepôts logistiques ont toujours de belles perspectives.