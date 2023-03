Le directeur financier de Kion rejette la crainte d'une augmentation de capital

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'équipementier logistique Kion a suffisamment d'argent à sa disposition, même sans augmentation de capital, estime son nouveau directeur financier. "Nous n'avons absolument pas l'intention de procéder à une augmentation de capital", a déclaré jeudi le directeur financier Markus Wassenberg lors d'un entretien avec l'agence de presse financière dpa-AFX à Francfort. Certains analystes et investisseurs avaient craint une telle démarche ces derniers mois, Kion étant confronté à diverses difficultés et ayant enregistré d'importantes sorties de fonds libres en 2022. Wassenberg a justifié sa confiance par un ratio de fonds propres de près de 34% et a qualifié Kion de "solidement financé".

Le manager est responsable des questions financières de Kion depuis le début de l'année. Auparavant, le groupe avait dû chercher pendant plus de six mois un successeur à son ancien directeur financier, qui lui avait tourné le dos prématurément. Rob Smith, qui n'est à son tour à la tête de l'entreprise que depuis le début de l'année 2022, s'est alors occupé temporairement de ce département et a dû diriger Kion dans des eaux difficiles. Au troisième trimestre, le groupe était même dans le rouge. Wassenberg avait auparavant dirigé les finances de Heidelberger Druckmaschinen.

"Kion a connu une année très difficile", a déclaré le manager. Les augmentations de coûts et les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement ont "durement touché" le groupe. Il s'est toutefois montré optimiste en affirmant que le directeur général Smith avait trouvé les bonnes réponses pour surmonter les problèmes. Il faut cependant du temps pour que les mesures prennent effet.

A la fin du processus, la marge opérationnelle ajustée (Ebit ajusté) devrait, selon Wassenberg, être supérieure à dix pour cent. Kion a fixé cet objectif pour 2027 et retrouverait ainsi sa force d'antan. Au cours des dix dernières années, l'entreprise de Francfort n'a atteint ce niveau qu'une seule fois, en 2017, et a oscillé entre 6,6 et 9,9% les années suivantes, pour atteindre seulement 2,6% l'année dernière.

Wassenberg estime que sa propre contribution aux mesures mises en place pour résoudre le problème est faible. "Je suis entré en fonction avec l'objectif de rendre Kion encore plus rentable". Il veut aider Kion à poursuivre sa croissance et à devenir encore plus "riche en cash"./lew/stw/he