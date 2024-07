Kiplin Metals Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés de ressources. Ses projets comprennent le projet aurifère Exxeter, le projet de cuivre Lac Rochester et le projet d'uranium Cluff Lake Road. Le projet aurifère Exxeter comprend plus de 13 claims désignés sur carte, couvrant une superficie d'environ 715 hectares (ha), situés à Van d'Or, au Québec. Le projet couvre environ 3,8 kilomètres (km) de la zone tectonique de Cadillac. Le projet de cuivre Lac Rochester couvre 2 774 hectares et est situé à la frontière est du camp minier de Val d'Or, à 50 km au sud-est de la ville de Val d'Or et à 14 km au sud du projet aurifère Exxeter de la société. Le projet d'uranium Cluff Lake Road est situé à plus de cinq kilomètres à l'est de Cluff Lake Road et couvre une superficie d'environ 531 hectares dans le sud-ouest du bassin d'Athabasca, dans le nord de la Saskatchewan.

Secteur Sociétés minières intégrées